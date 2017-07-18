Сайт Почаївської лаври заблокують через використання російського хостингу?

17/07/2017 Розмір тексту:

Офіційний сайт Почаївської Лаври УПЦ московського патріархату можуть заблокувати через використання послуг хостингу російської ІТ-компанії «Бегет» із Санкт-Петербурга.

Стало відомо, що Почаївська Лавра московського Патріархату користується послугами того ж російського хостинг-провайдера, що і більшість сепаратистських сайтів та Інтернет-ресурсів владних структур терористичної «ДНР». За співпрацю з терористами російську компанію «Бегет» вже зовсім скоро можуть внести до розширеного санаційного списку, про що анонсували в Раді нацбезпеки та оборони України. Як наслідок, буде заблокований і доступ до сайтів, серед яких і сайт Почаївської Лаври, хостинг яких забезпечували російські ІТ-шники.

Нагадаємо, нещодавно керівництво Почаївської Лаври звинуватили у глузуванні з назви «Україна» та поширенні антисемітизму через офіційний сайт монастиря. Раніше за цими фактами поліцією було відкрито кримінальне провадження, проте пропагандистські матеріали московські священики зі свого сайту так і не прибрали.