“Саймон Чернявський більше не буде користуватися нашою землею” — селяни перемагають “Мрію” у суді. Документи, відео

Не зважаючи на намагання юристів «Мрії» всіляко відтягувати судові процеси, Феміда все таки стала на бік людей. Про це пише інтернет-видання Тернополяни.

Нагадаємо, рік тому жителі села Крогулець та Новий Нижбірок вирішили позиватися до агрохолдингу. Причиною позову стало те, що частина договорів на оренду паїв у цих селах виявилися підробленими. Селяни підписували з фірмою оренду на термін до 5-ти років. А потім виявили, що їхні підписи підробили, а договори продовжили на 10 років. Зараз в судах перебуває 12 таких справ, одну з яких вже виграли. Ще по двох справах вже надані експертні висновки, що підписи людей дійсно були підроблені. Проте керівники «Мрії» вперто не хотіли цього визнавати.

У селі ж люди радіють, що нарешті позбуваються залежності від Саймона Чернявського. «Дуже добре, що Саймон Чернявський більше не буде користуватися нашою землею. Ми самі дамо раду і самі будемо її обробляти», — говорить житель Крогульця Зеновій Братак.

Селяни кажуть, що такого чужожемця-господарника не хочуть навіть бачити. Сподіваються лише, що їхні землі після господарювання «Мрії» будуть не менш родючими, ніж до того.

Юристи ж кажуть, що згідно рішенням Гусятинського суду, керівники кластеру «Мрії» повинні негайно віддати земельну ділянку в натурі незалежно, чи там вже щось посіяно. Люди ж додають, що чекати до закінчення врожайного сезону не будуть, бо це їхня власність і вони мають право робити з нею, що забажають. Якщо ж «Мрія» не віддасть землю, то вдень і вночі боронитимуть її з вилами в руках, але чужинців не допустять.