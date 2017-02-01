Садовий написав листа Барні. ВІДЕО

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01/02/2017 Розмір тексту:

Про проблему Львова із сміттям вже чули, напевно, у всіх регіонах нашої країни. Знаходили його вже неодноразово і на Тернопільщині. Проте днями, державні чиновники спільно із львівським мером, запевняли, що проблему вирішать. Використовувати в цих цілях мали територію в Яворівському районі.

«Яворівська районна рада, практично, одностайно, а може, і одностайно, прийняла рішення про заборону розміщення на своїй території сміттєзвалища. Ну, і всіх тих комунікацій, які планувалися», – розповів у коментарі ІНТБ голова громадської ради при Тернопільській ОДА Валерій Федорейко.

А, отже, проблема сміття стала актуальною знову. І днями голові Тернопільської облдержадміністрації надійшов лист від міського голови Львова із проханням знайти можливість приймати відходи із сусідньої області.

«Ніхто в Тернопільській області ні з представників громади, ні з представників політичних партій, я надіюся, ні з представників діючої влади не скаже, що ми готові зараз приймати, в такому вигляді, як воно є, сміття з міста Львова. Ви знаєте, що сміття з міста Львова появилося на Миколаївщині, на Запоріжжі, в Дніпровській області, в Сумській області, Чернігівській області, в Київській області, практично, в всіх регіонах нашої країни. І це все оплачено. Уявіть собі, які затрати тільки на транспорт», – каже Валерій Федорейко.

Представники громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації переконані, проблема сміттєзвалищ, як в Україні, так і на території нашої області може стати справжнім екологічним лихом. А тому якнайшвидше потрібно створювати проекти, які б вирішували цю проблему. Щодо прохання львівського мера, то його підтримувати не радять.

«Те, що було озвучено на колегіях ОДА, і я вам підтверджую, що ми на сьогоднішній день не готові. Не тому що львів’ян, чи політика. Це просто технологічна проблема, яка є з цим напрямком діяльності міста. І друге – ми просимо, поки що просимо, але дуже наполягаємо на тому, що вже і зараз Тернопільщина повинна, місто Тернопіль, цими питаннями займатися», – зазначив пан Федорейко.

