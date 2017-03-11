Риболовля закінчилася трагедією

11/03/2017 Розмір тексту:

У Борщівському районі потонув рибалка. Чоловік провалився під лід і не зміг вибратися з водойми, поки приїхали рятувальники вже було пізно. Відтак жителів Тернопільщини просять ні в якому разі не виходити на лід. Тепер це надто небезпечно.

Загалом від початку року на водоймах України загинуло понад півсотні осіб. Більшість трагедій пов’язано з порушенням правил риболовлі.

«Перша трагедія через риболовлю сталася на Тернопільщині у Борщівському районі у селі Гуштин. Місцевий чоловік пішов рибалити і не повернувся. Рятувально-водолазна служба підняла з дна тіло рибалки. Трагедія сталася на ставку у селі Гуштин. Працівники рятувально-водолазної служби дійшли висновку, що чоловік намагався самостійно вибратися, деякий час тримався на воді, але стихія виявилася сильнішою. Це такий перший випадок в області в зимовий період. Тож є велике прохання до жителів краю – не виходити на кригу», – каже начальник рятувально-водолазної служби краю Василь Козак.

Незважаючи на застереження, на тернопільському ставі продовжують рибалити. Відтак рятувальники започаткували рейди, у яких рибалок змушуватимуть залишити кригу.