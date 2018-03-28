Рибалок знімали з криги тернопільського ставу за допомогою катера на повітряній подушці. ФОТО

28/03/2018 Розмір тексту:

В Україну прийшло потепління. Тернопільщина не виняток. Проте ні підняття температури, ні швидке танення криги на водоймах не зупиняє любителів підлідної риболовлі, яка на весні набуває ознак екстремальної розваги. Не зважаючи на небезпеку, сповнені азарту та адреналіну вони й далі продовжують займатися улюбленою справою.

27 березня до пожежно-рятувальної служби надійшло одразу три повідомлення про людей, що через нехтування вимогами безпеки опинились в небезпеці.

О 13:51 до Служби порятунку «101», зателефонували люди, які повідомили про те, що на крижині Тернопільського ставу, яка відкололась від загальної маси перебувають троє рибалок. На виклик вирушило чергове відділення 1-ї ДПРЧ Управління, яке за допомогою катера на повітряній подушці «Марс 700» доставило потерпілих на берег.

Ще один виклик до Служби порятунку надійшов о 14:06. Випадкові свідки повідомили про двох рибалок, що провалилися під кригу на ставі в селі Горішній Івачів Тернопільського району. До місця події направлено рятувальне відділення ДПРЧ-1 та черговий караул ДПРЧ-3. За допомогою рятувального катамарана людей доставлено на берег. Потерпілі від надання домедичної допомоги та госпіталізації відмовились.

Цей випадок не був останнім. Чергове повідомлення про людей, що опинились у крижаній воді надійшло до рятувальників о 14:11. На Тернопільському ставі під лід провалилися двоє рибалок, які самостійно вибралися на кригу, але через тонкий лід були не в змозі самостійно дістатися до берега. До місця події направлено рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП Управління, яке за допомогою рятувальних мотузок допомогло потерпілим дістатися до берег. Врятовані від надання домедичної допомоги та госпіталізації відмовились.

Неоправданий ризик, нехтування здоровим глуздом та елементарними правилами безпеки, ледь не призвели до незворотних наслідків. На щастя цього дня всіх тих, хто через власну необачність опинився в скрутних обставинах, вдалось врятувати.

Кожна людина повинна розуміти, яку небезпеку криє у собі лід. Особливо нині, коли з потеплінням він тоншає. Аби запобігти надзвичайним подіям та попередити загибель людей на водоймах, Управління ДСНС України у Тернопільській області в чергове застерігає: громадяни, будьте обережними та не наражайте на небезпеку власне життя – уникайте виходів на ослаблену весняним потеплінням кригу! Пам’ятайте, нехтування елементарними правилами безпеки може мати незворотні наслідки. Батьки, пильнуйте за дітьми, проводьте з ними профілактичні бесіди – не дозволяйте їм грати на льоду.