Рибалки знайшли у Збручі труп чоловіка

22/03/2018 0
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В селі Окопи, що на Тернопіллі, в річці Збруч рибалки натрапили на тіло.

Як повдіомляє Тернопільська липа, загиблим виявився чоловік 1960 року народження, житель села Збруч Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Правоохоронці з’ясовують деталі та обствини трагедії.

Ймовірно, причиною смерті стало утоплення.

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