Рибалки встановили посеред тернопільського ставу намет. ФОТО

15/01/2017 Розмір тексту:

Посеред Тернопільського ставу любителі зимової риболовлі встановили намет.

Як повідомляє сайт “Терен“, фото зроблене 14 січня постійним читачем. Воно демонструє наскільки рибалки фанатіють від своєї справи.

“Намет розрахований на 4 особи, – ділиться враженнями пан Сергій, – В ньому тепло і він достатньо захищає від вітру. Ми можемо з друзями зосередитись виключно на риболовлі”.

Нагадаємо, що минулого року тільки погода завадила проведенню змагань з зимової риболовлі на плесі тернопільського ставу. Цьогоріч мороз компенсовує все з лихвою.