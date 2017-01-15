Рибалки встановили посеред тернопільського ставу намет. ФОТО

15/01/2017 0
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Посеред Тернопільського ставу любителі зимової риболовлі встановили намет.

Як повідомляє сайт “Терен“, фото зроблене 14 січня постійним читачем. Воно демонструє наскільки рибалки фанатіють від своєї справи.

“Намет розрахований на 4 особи, – ділиться враженнями пан Сергій, – В ньому тепло і він достатньо захищає від вітру. Ми можемо з друзями зосередитись виключно на риболовлі”.

Нагадаємо, що минулого року тільки погода завадила проведенню змагань з зимової риболовлі на плесі тернопільського ставу. Цьогоріч мороз компенсовує все з лихвою.

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