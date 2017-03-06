Рятувальники зняли з даху багатоповерхівки неповнолітніх любительок селфі

05/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині рятувальники зняли з недобудови трьох дівчат, які робили селфі.

Як повідомляє Погляд, 3 березня близько 17 години у Борщові, на вул. С.Бандери троє дівчат робили селфі на даху недобудованого чотириповерхового будинку.

Черговий караул рятувальників провів роз’яснювальну роботу з юними екстремалками та передав їх працівникам Національної поліції.