Рятувальники зняли з даху багатоповерхівки неповнолітніх любительок селфі
05/03/2017 0
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На Тернопільщині рятувальники зняли з недобудови трьох дівчат, які робили селфі.
Як повідомляє Погляд, 3 березня близько 17 години у Борщові, на вул. С.Бандери троє дівчат робили селфі на даху недобудованого чотириповерхового будинку.
Черговий караул рятувальників провів роз’яснювальну роботу з юними екстремалками та передав їх працівникам Національної поліції.
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