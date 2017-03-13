Рятувальники витягували бабусю з погребу “косинкою”. ФОТО
13/03/2017 0
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Вчора, 12 березня, борщівські бійці ДСНС рятували стареньку бабусю, яка провалилась у власний погріб.
Щойно на пульт ДСНС надійшло повідомлення про подію, як бійці ДСНС відразу ж виїхали на місце і кинулись рятувати літню жінку.
Як відзначив керівник Борщівського райвідділу ДСНС Тарас Рогоза, для цього було використане спеціальне аварійно-рятувальне обладнання “косинка”.
Після того, як рятувальникам вдалось підняти бабусю на поверхню, її каретою швидкої допомоги доправили в Борщівську районну лікарню, пише “Звістка”.
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