Рятувальники витягували бабусю з погребу “косинкою”. ФОТО

13/03/2017 Розмір тексту:

Вчора, 12 березня, борщівські бійці ДСНС рятували стареньку бабусю, яка провалилась у власний погріб.

Щойно на пульт ДСНС надійшло повідомлення про подію, як бійці ДСНС відразу ж виїхали на місце і кинулись рятувати літню жінку.

Як відзначив керівник Борщівського райвідділу ДСНС Тарас Рогоза, для цього було використане спеціальне аварійно-рятувальне обладнання “косинка”.

Після того, як рятувальникам вдалось підняти бабусю на поверхню, її каретою швидкої допомоги доправили в Борщівську районну лікарню, пише “Звістка”.