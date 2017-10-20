У Тернополі рятувальники витягли з підвалу… корову. ФОТО
20/10/2017 0
Розмір тексту:
20 жовтня вранці до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що на території приватного домогосподарства у мікрорайоні Кутківці, що у місті Тернопіль, у підвальне приміщення потрапила корова.
На виклик направили рятувальне відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини АРЗ Управління у складі 4-ох чоловік, повідомляють в управлінні ДСНС.
Прибувши на місце встановили, що тварина потрапила у господарське приміщення, яке знаходилося на глибині 2-ох метрів. Бійці Служби порятунку з допомогою фахівців навчального пункту АРЗ СП Управління за допомогою рятувальної мотузки та побутових стяжок підняли тварину на поверхню.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...