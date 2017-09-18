Рятувальники Тернопільщини за рік вберегли понад 4000 життів

18/09/2017 Розмір тексту:

День рятівника відзначають на Тернопільщині. З нагоди професійного свята на Театральному майдані в обласному центрі зібралися представники державної служби з надзвичайних ситуацій.

Упродовж року рятувальники України вберегли понад чотири тисячі людських життів. Їхня робота постійно вимагає мужності, відданості і самопожертви.

«Це свято людей, які цілодобово стоять на захисті безпеки громадян України, на захисті територій від пожеж, а також стихійних лих. Також наші рятівники служать у зоні антитерористичної операції. Ризикуючи життям, в умовах проведення бойових дій, вони гідно виконують свій службовий обов’язок. Це одна з найблагородніших професій, що вимагає особливої мужності та самовіддачі», – відзначив начальник управління ДСНС України в області Віктор Маслей.

Також рятувальники Тернопільщини продемонстрували на Театральному майдані сучасну професійну техніку.

Софія Романська