Рятувальники розповіли, чому стався вибух на території тернопільського підприємства

15/12/2017 Розмір тексту:

14 грудня, близько 19 години, на території Тернопільського комбінату “Будіндустрія” стався вибух газової суміші. Було зруйновано залізобетонний дах, розкидано уламки скла.

На щастя, загиблих немає. Проте одна особа постраждала: 60-ти річний працівник цеху опинився під уламками бетонних конструкцій. На момент вибуху чоловік займався виготовленням залізобетонних плит. Його витягнули з-під завалу рятувальники та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні.

«Ймовірною причиною вибуху є порушення технологічного процесу. Проте остаточні висновки будуть після завершення розслідування спеціальної комісії. До ліквідації наслідків вибуху було залучено п’ять одиниць техніки, 23 фахівці особового складу пожежно-рятувальної служби. Місце події та зона можливих руйнувань була огороджена та освітлена. Потерпілого було відразу вивільнено і передано працівникам центру екстреної медичної допомоги. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської міської лікарні №1», – повідомив начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

Лікарі характеризують стан потерпілого як середньої тяжкості.

Софія Романська