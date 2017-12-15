Рятувальники розповіли, чому стався вибух на території тернопільського підприємства
14 грудня, близько 19 години, на території Тернопільського комбінату “Будіндустрія” стався вибух газової суміші. Було зруйновано залізобетонний дах, розкидано уламки скла.
На щастя, загиблих немає. Проте одна особа постраждала: 60-ти річний працівник цеху опинився під уламками бетонних конструкцій. На момент вибуху чоловік займався виготовленням залізобетонних плит. Його витягнули з-під завалу рятувальники та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні.
«Ймовірною причиною вибуху є порушення технологічного процесу. Проте остаточні висновки будуть після завершення розслідування спеціальної комісії. До ліквідації наслідків вибуху було залучено п’ять одиниць техніки, 23 фахівці особового складу пожежно-рятувальної служби. Місце події та зона можливих руйнувань була огороджена та освітлена. Потерпілого було відразу вивільнено і передано працівникам центру екстреної медичної допомоги. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської міської лікарні №1», – повідомив начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.
Лікарі характеризують стан потерпілого як середньої тяжкості.
Софія Романська
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