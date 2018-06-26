Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на базі спиртозаводу у Збаражі. ФОТО

25/06/2018 Розмір тексту:

Нагадаємо, 23 червня на спиртбазі у Збаражі трапилася пожежа. Рятувальникам вдалося погасити вогонь, проте вони досьогодні продовжують відкачувати біоетанол. Місцеві жителі та представники влади Збаража підраховують збитки.

У ліквідації пожежі задіяли до двадцяти одиниць пожежно-рятувальної техніки та пожежний поїзд. Допомагали гасити вогонь і місцеві аграрії. Як повідомив заступник директора спиртзаводу Ігор Голяс, із спиртової бази вивезли понад 70 тон палива. На місці пожежі працюють працівники пожежної-рятувальної служби та правоохоронці. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, під час пожежі на спиртовій базі було евакуювано понад чотириста людей. На місці працювала швидка допомога. Людських жертв під час пожежі не було, проте місцеві жителі потребували медичної допомоги через погіршене самопочуття.

Жителі Збаража, будинки яких знаходяться неподалік спиртової бази, зазнали матеріальних втрат. Представники місцевої влади обіцяють компенсувати збитки.

«Рятувальники, ризикуючи життям зберегли житлові будинки і локалізували пожежу. Саме на них було основне навантаження і ризики. Також щиро дякую працівникам поліції, які оперативно провели перекриття території і заходи з евакуації населення. І найбільше вдячний Богу, за те що зберіг життя працівників бази, рятівників, жителів і незважаючи на великі масштаби пожежі ніхто не отримав травм. В період найбільшого спалаху пішов сильний дощ, який також запобіг більшому розгоранню пожежі! Йде робота над ліквідацією наслідків пожежі», – наголосив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Працівники ДСНС наразі підраховують збитки пожежі.

Софія Романська

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