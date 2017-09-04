Рятувальники попереджають жителів краю про небезпеку

04/09/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. Упродовж доби в регіоні спостерігатимуться сильні дощі, грози, град, шквали, погіршення видимості на автошляхах. Жителів краю просять відмовитись від далеких мандрівок.

Найближчими днями Західний регіон перебуватиме під впливом холодних вологих атмосферних фронтів. Відтак на Тернопільщині очікуються посилені опади: місцями можливі грози, шквали, град. В результаті – ускладниться рух транспортних засобів.

«Ми звертаємося до жителів краю – бути особливо обережними найближчими днями, уникати подорожей. Оскільки, за прогнозами метеорологів, спостерігатимуться складні погодні умови. У західних областях передбачають сильні, місцями дуже сильні дощі. Вночі передбачаються грози і шквали. Також упродовж доби можливий град, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Тож бережіть себе і своїх рідних», – відзначив начальник управління ДСНС України в області Віктор Маслей.

За прогнозами метеорологів, стабілізуються погодні умови в середині тижня.

Софія Романська