У Тернополі чоловік з рушницею погрожував розстріляти колишню дружину

– Біжіть сюди! Він там стріляє! – кричала патрульним перелякана жінка.

Подія відбувалася на вулиці Новий Світ. 38-річна тернополянка зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила, що до квартири ввірвався колишній чоловік, стріляє з мисливської рушниці та погрожує вбивством. За словами громадянки, він у нетверезому стані. Жінка рятуючись, втекла на сходову клітку, повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори зайшли до квартири. Чоловіка виявили у кухні, а біля нього лежав предмет, схожий на рушницю. На громадянина інспектори вдягли кайданки, щоб він не наробив біди.

На місце події та затримання викликали слідчо-оперативну групу. Предмет, схожий на рушницю, вилучили експерти.