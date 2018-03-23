У Тернополі чоловік з рушницею погрожував розстріляти колишню дружину
Патрульні затримали чоловіка, який стріляв у квартирі колишньої дружини.
– Біжіть сюди! Він там стріляє! – кричала патрульним перелякана жінка.
Подія відбувалася на вулиці Новий Світ. 38-річна тернополянка зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила, що до квартири ввірвався колишній чоловік, стріляє з мисливської рушниці та погрожує вбивством. За словами громадянки, він у нетверезому стані. Жінка рятуючись, втекла на сходову клітку, повідомляють у патрульній поліції.
Інспектори зайшли до квартири. Чоловіка виявили у кухні, а біля нього лежав предмет, схожий на рушницю. На громадянина інспектори вдягли кайданки, щоб він не наробив біди.
На місце події та затримання викликали слідчо-оперативну групу. Предмет, схожий на рушницю, вилучили експерти.
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