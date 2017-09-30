Рух потягів через Тернопіль відновили

30/09/2017 Розмір тексту:

Рух потягів у напрямку Вінниці повністю відновлено. Відсьогодні пасажири можуть подорожувати залізничним транспортом. Обмежень у сполученні українських населених пунктів немає.

Наразі вокзали й станції працюють у посиленому режимі. Біля квиткових кас на Тернопільському залізничному вокзалі – черги. Люди намагаються придбати квитки.

«Треба до Вінниці. Вчора мусила здати квиток, бо був відмінений потяг. А сьогодні кажуть, що вже їздять. Але не знаю чи є квитки. Люди кажуть, що не вистачає квитків», – каже тернополянка Ольга Василівна.

У багатьох людей тепер нові проблеми – відсутність квитків за необхідним напрямком. У касах запевняють: ситуація внормалізується за кілька днів. Хоча вихідні і для працівників вокзалів, і для пасажирів будуть напруженими. «У вихідні в нас і так завжди багато людей. А після ситуації з Вінницею напевно буде ще більше. Ми готові до роботи у посиленому режимі. Зараз вже рух на всі напрямки відновлено. Громадяни можуть бронювати квитки».

У разі необхідності забезпечення пересадки та в очікуванні потягів, що затримуються, пасажирам надають послуги з розміщення в кімнатах відпочинку, в першу чергу дітям.

Софія Романська