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Розважальний комплекс у Тернополі продають за 2 мільйони доларів
10/09/2017 0
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У Тернополі відомий розважальний комплекс може піти з молотка.
РК “Амстердам”, який розташований на вул. Монастирського, 50 на Східному масиві, продають за 2 млн. доларів.
Відовідне оголошення розміщене на сайті OLX, повідомляє Тернопільська липа.
Загальна площа комплексу – 2760 кв. м.
Що цікаво, на ресурсі domik.ua споруду продають ще з 2015 року.
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