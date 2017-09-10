Розважальний комплекс у Тернополі продають за 2 мільйони доларів

10/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі відомий розважальний комплекс може піти з молотка.

РК “Амстердам”, який розташований на вул. Монастирського, 50 на Східному масиві, продають за 2 млн. доларів.

Відовідне оголошення розміщене на сайті OLX, повідомляє Тернопільська липа.

Загальна площа комплексу – 2760 кв. м.

Що цікаво, на ресурсі domik.ua споруду продають ще з 2015 року.