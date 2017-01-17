Розстріл собак і підпал автомобіля: поліція розслідує резонансні злочини в Бучацькому районі

17/01/2017 Розмір тексту:

Що відбувалося у лісі на Бучаччині в останній день 2016 року з’ясовують слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільської області. Йдеться про випадок, коли керівник Бучацького товариства мисливців та рибалок стріляв із невстановленої зброї у собак. З’ясовуватимуть правоохоронці і те, що люди з мисливськими собаками робили того дня в заповіднику.

– Після оприлюднення відео розстрілу собак у заповіднику нами було порушене кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, – повідомив Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. – Факт розстрілу підтверджений свідками та очевидцями. Ми провели необхідні слідчі дії за гарячими слідами. Зараз стоїть питання в тому чи була законно проведена ця стрільба. Єгер стверджує, що згідно закону про мисливське господарство, на підставі статі 34, він мав право здійснювати відстріл собак непородистих, безпритульних. Ці дані ми будемо перевіряти, тому що наскільки нам відомо рішення про проведення відстрілу не було. Думаю, результати службової перевірки управління мисливського господарства підтвердять цей факт. Через декілька днів керівнику товариства спалили автомобіль, і є підтвердження факту підпалу. Спалили його, поливши зверху легкозаймистою речовиною. Під час огляду не було встановлено наявності в спаленому автомобілі боєприпасів. Поки не встановлено хто це зробив. Маємо сліди, є обставини, які допоможуть нам знайти злочинців, перевіряємо декілька версій, в тому числі і версію пов’язану із подією в заповіднику, та інші версії, коли у єгеря були конфлікти з іншими людьми. Порушена тільки одна кримінальна справа, поки що ми опрацювали тільки сторону єгеря, і тих, хто був з ним. У найближчі дні інша сторона також має надати нам свідчення, будемо цікавитися що вони там робили, підстрілили вони дичину чи ні. Оцінимо цю ситуацію і однозначно приймемо рішення або про порушення кримінальної справи або зробимо висновок про відсутність ознак кримінального правопорушення. Осіб, які там були встановлено. З представників поліції там нікого не було, чи був хтось з інших правоохоронних органів, я поки що інформацію давати не буду, ми опитаємо всіх, тоді зможемо розповісти деталі.

Ольга Трач

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