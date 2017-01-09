Розстріл собак біля Бучача розслідує поліція

09/01/2017 1
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Вчора в одній із соціальних мереж на сторінці громадського об’єднання «Еко Майдан Тернопіль» було розміщено відеофайл, на якому видно, як керівник Бучацького товариства мисливців та рибалок стріляє з невстановленої зброї у собак.

Активісти зазначають, що  до них звернулися жителі Бучача та громадська організація із захисту тварин «Ноїв ковчег» з проханням допомогти розібратися, що сталося 31.12.2016 в одному із бучацьких лісів та чому керівник місцевого УТМР розстрілює собак.

Слідчі Бучацького відділення поліції одразу внесли відомості за даним фактом в журнал єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення, а вже сьогодні, 9 січня,  розпочато кримінальне провадження за статтею 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Керівника товариства мисливців та рибалок Бучачини Василя Сеника викликано для дачі свідчень.

Як зазначають у місцевому відділенні поліції, раніше заяв та повідомлень про даний факт не надходило.

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Коментарі (1)

Катерина

09/01/2017

Нічого особистого проти собак.Але коли в Київські області чотири собаки зажерли людину,то шуму було менше.Також неодноразово собаки кусають в нашому місті людей і чомусь в тому випадку ніхто навіть в новинах про це не пише і не показує.

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