Розслаблятися рано: на Тернопільщині очікують черговий “пік” захворюваності

11/01/2017 Розмір тексту:

Епідемічна ситуація із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області залишається нестійкою. Проте, в перший тиждень цього року кількість хворих зменшилася. В Тернопільському обласному лабораторному центрі МОЗ України зазначають, що це пов’язано із новорічно-різдвяними святами.

– Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні сім днів склала 401 випадок на 100 тисяч населення, – повідомила Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України». – За перший тиждень кількість захворілих зменшилась у порівнянні з останнім тижнем 2016 року на 40,5% – 4260 випадків проти 7155. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 54,6%, школярів – 51,2% від усіх захворілих дітей. Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 47,5%, серед дітей шкільного віку – 57,9%. За звітний тиждень госпіталізували 238 осіб, із них 167 дітей. Кількість госпіталізованих зменшилась на 35,3%. Летальних випадків не зареєстровано. Вакциновано проти грипу в області 1037 осіб. Жодного випадку ускладнень після щеплення не зареєстровано.

Наступного тижня розпочнеться навчання дітей. Щоб попередити захворювання на грип в школах, дитячих дошкільних закладах епідеміологи рекомендують забезпечити нормальний температурний режим та виконувати санітарно-гігієнічні заходи: систематично провітрювати приміщення, здійснювати вологе прибирання. Особливої уваги потребують школи та дитячі заклади, де внаслідок тісного контакту створюються умови для спалаху грипу. Тому потрібно щоденно проводити огляд дітей та обслуговуючого персоналу, своєчасно ізолювати хворих.

В лабораторному центрі продовжують реєструвати випадки захворювання на грип А. За останній тиждень у двох хворих виявлено РНК вірусу грипу А. Усього з початку епідсезону було обстежено 60 осіб на віруси грипу. Позитивний результат був у 35 випадках: 19 дітей і 16 дорослих.

Епідеміологи також зазначають, що спад захворюваності на початку січня є традиційним, і розслаблятися рано. Черговий «пік» очікують в кінці січня-на початку лютого.

Ольга Трач