У Тернополі розписали матюками десяток автомобілів. ФОТО
13/03/2017 1
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Припарковані автомобілі в дворах на “БАМі” пошкодили невідомі вночі 13 березня. Матюки на своїх авто водії побачили вранці.
“Неприємним сюрпризом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків вул. Київська,9, 15 Квітня,15, 15 Квітня,17. Близько 2-ох десятків машин пофарбовано”, – повідомила у “Фейсбуці” Ірина Чорна.
В прес-службі управління патрульної поліції Тернополя підтвердили, що виклик надійшов в понеділок, 13 березня, о 7.15.
– На вулиці 15 квітня, 21 невідомі нецензурними надписами розфарбували десять авто, – коментують в прес-службі. – Патрульні у власників автомобілів прийняли заяви.
Джерело: “20 хвилин“
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Коментарі (1)
Данило13/03/2017
Таких виродків ловити і ламати пальці, в прямому розумінні. Засранці. Воно, гівно, рже- а в людей і без того клопотів вище даху… Хто впіймає – поламати пальці на руках!