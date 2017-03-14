У Тернополі розписали матюками десяток автомобілів. ФОТО

13/03/2017 Розмір тексту:

Припарковані автомобілі в дворах на “БАМі” пошкодили невідомі вночі 13 березня. Матюки на своїх авто водії побачили вранці.

“Неприємним сюрпризом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків вул. Київська,9, 15 Квітня,15, 15 Квітня,17. Близько 2-ох десятків машин пофарбовано”, – повідомила у “Фейсбуці” Ірина Чорна.

В прес-службі управління патрульної поліції Тернополя підтвердили, що виклик надійшов в понеділок, 13 березня, о 7.15.

– На вулиці 15 квітня, 21 невідомі нецензурними надписами розфарбували десять авто, – коментують в прес-службі. – Патрульні у власників автомобілів прийняли заяви.

Джерело: “20 хвилин“