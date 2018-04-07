Розпорядок Великодніх богослужінь у церкві Матері Божої Неустанної Помочі
07/04/2018 0
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Розпорядок Великодніх богослужінь у церкві Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького, 1а
Велика субота, Благовіщення, 7 квітня
15.00 – 20.30 – Посвячення пасок
21.00 – Надгробне
21.15 – Воскресна Утреня
22.00 – Свята Літургія
Неділя, Воскресіння Христове, 8 квітня
6.00, 8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія
Світлі Понеділок і Вівторок
6.30 – Утреня
7.30, 9.30, 11.30 – Свята Літургія
17.00 – Воскресна Вечірня
18.00 – Свята Літургія
Записала Ольга Трач
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