Розпорядок Великодніх богослужінь у церкві Матері Божої Неустанної Помочі

07/04/2018 0
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Розпорядок Великодніх богослужінь у церкві Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького, 1а

Велика субота, Благовіщення, 7 квітня

15.00 – 20.30 – Посвячення пасок

21.00 – Надгробне

21.15 – Воскресна Утреня

22.00 – Свята Літургія

Неділя, Воскресіння Христове, 8 квітня

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія

Світлі Понеділок і Вівторок

6.30 – Утреня

7.30, 9.30, 11.30 – Свята Літургія

17.00 – Воскресна Вечірня

18.00 – Свята Літургія

Записала Ольга Трач

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