Розпіарені електронні квитки на тролейбуси купили “аж” 450 тернополян

20/01/2017 Розмір тексту:

Від 1 грудня 2016-го, коли в тернопільських тролейбусах запровадили електронну систему оплати за проїзд, придбали лише 450 електронних квитків.

Першочергово розраховували, що електронна система оплати за проїзд буде популярніша й планувалося продати не менше 2 тисяч квитків, пише Галас. Тим більше, що електронні квитки, як запевняють у КП «Тернопільелектротранс», дозволяють заощаджувати до 10% власних коштів.

Цього року планується запровадити безквиткову оплату за проїзд ще й у маршрутках. Для цього буде спеціально створена, за досвідом європейських міст, система електронного гаманця, що дозволить розподіляти кошти на всі види громадського транспорту.

– Буде діяти система єдиного електронного квитка на весь громадський транспорт, тобто ним можна буде розплатитися як у тролейбусах, так і в маршрутках, – розповідає начальник СВО АСОП та ОП КП «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман. – Програмою санкціонованої системи оплати проїзду в Тернополі передбачено встановлення устаткування для електронної оплати проїзду й в маршрутних транспортних засобах. Відповідно тоді попит на такі способи оплати проїзду – безконтактні картки, значно зросте серед пасажирів. Ця програма передбачена на 2017 рік, тому система електронного гаманця також буде впроваджуватися протягом цього року.

Наразі у місті функціонує 15 пунктів, де можна придбати безконтактні картки оплати за проїзд, в тому числі й пункт, розташований на території підприємства КП «Тернопільелектротранс». Продають квитки й юридичні особи.

– Надалі планується запуск квиткового сервера, який дозволить здійснювати поповнення своїх проїзних квитків не виходячи з дому, за допомогою мережі інтернет, а також у терміналах самообслуговування, які розміщені на зупинках громадського транспорту, тобто не тільки в пункті, де є представник, який здійснює продаж через термінал, а самостійно. Власне тоді, як усі зручності появляться, гадаю, й попит також зросте, – додає Тетяна Володимирівна.