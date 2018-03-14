Розмова по телефону вартувала мешканцю Тернопільщини майже 13000 гривень

14/03/2018 Розмір тексту:

Майже тринадцять тисяч гривень вартувала розмова з невідомим зловмисником мешканцю Шумського району. 33-річний житель села Великі Дедеркали повірив, що до нього телефонує працівник служби безпеки банку та допоміг йому зняти усі кошти з власного рахунку.

Схему шахрай використав стару та вже давно відому, однак потерпілий видно не читав подібних застережень, повідомляють у поліції. Чоловік як тільки почув, що хтось намагався отримати доступ до його віртуального рахунку, навіть не став нічого уточнювати, а одразу погодився міняти пін-код до картки. Виконав усі вказівки, вказав код, отриманий на мобільний, а згодом прийшло ще одне повідомлення. Потерпілий прочитав його та жахнувся – з рахунку було переведено 12800 гривень. Довелося спілкуватися з поліцейськими.

У таку ж пастку потрапив і мешканець Тернополя. 1000 гривень зловмисник заробив за декілька хвилин розмови по мобільному.