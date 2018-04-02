Розливали в гаражах: у Тернополі виявили алкоголь вартістю понад мільйон гривень

02/04/2018 Розмір тексту:

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.2 ст.204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів), ч.2 ст.199 (зберігання, придбання з метою викорнистання при продажу, підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб ) КК України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури області підрозділами податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області припинено діяльність 2 підпільних цехів із виготовлення алкогольних напоїв.

Злочин викрито під час проведення операції «Акциз-2018». Виготовлення фальсифікату проводилось групою осіб у антисанітарних умовах у гаражних приміщеннях на території м.Тернополя.

У ході санкціонованих судом слідчих дій вилучено 1750 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 150 л підготовленого до розливу купажу, 500 літрів спирту, 4400 підроблених марок акцизного податку на горілчані вироби та виноробну продукцію, понад 6000 пляшок скляної тари та понад 4000 корків для коньячних та горілчаних виробів, обладнання для розливу фальсифікату. Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарів становить 1,2 млн грн.

Завдяки вилученню вищевказаних підакцизних товарів вдалось запобігти втратам бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі 160 тис грн, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.