Розлючений чоловік з “карткою тернополянина” побив водія маршрутки. ВІДЕО

03/01/2018 Розмір тексту:

Прикрий інцидент стався в Тернополі у перший день роботи нової системи оплати за проїзд у громадському транспорті.

Через невдоволеність щодо обмеженої кількості пільгових місць, пасажир зламав двері у маршрутці та побив водія, повідомляє TV-4.

– Вони получили картки і думають, шо до них не стосується правило «трьох пільговиків». Вони хочуть їхати безкоштовно, бо він має картку, – каже директор ТОВ «Менс-Авто» Андрій Намака.

– Коли в маршрутному таксі є три пільговики і пільговик заходить четвертий і якщо це не учасник бойових дій, і якщо це не ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС 1-2 категорії, а простий пільговик, то має оплатити 5 грн. Якщо він не хоче платити тих 5 грн, він може завести собі електронний квиток, поповнити його, відвалідувати той квиток, і його вартість тоді буде становити – 4 грн, у тролейбусах 3 грн, – розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.