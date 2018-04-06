Розклад святкових Богослужінь та освячення великодніх кошиків у Храмі Успення Пресвятої Богородиці
06/04/2018 0
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Храм Успення Пресвятої Богородиці, Князя Острозького, 55
Субота, Благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня
8.00 – Вечірня з Літругією св. Василія Великого
10.00, 12.00 – Свята Літургія
15.00-21.00 – Посвячення пасок
21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Свята Літургія (за парафію)
Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 8 квітня
8.00,10.00 – Свята Літургія.
12.00 – Свята Літургія. Воскресна Вечірня
Світлий понеділок, вівторок, 9,10 квітня
7.00 – Утреня
8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія
17.30 – Вервиця
18.00 – Свята Літургія.
Записала Ольга Трач
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