Розклад святкових Богослужінь та освячення великодніх кошиків у Храмі Успення Пресвятої Богородиці

06/04/2018 0
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Храм Успення Пресвятої Богородиці, Князя Острозького, 55

Субота, Благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня

8.00 – Вечірня з Літругією св. Василія Великого

10.00, 12.00 – Свята Літургія

15.00-21.00 – Посвячення пасок

21.30 – Надгробне. Воскресна Утреня. Свята Літургія (за парафію)

Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 8 квітня

8.00,10.00 – Свята Літургія.

12.00 –  Свята Літургія. Воскресна Вечірня

Світлий понеділок, вівторок, 9,10 квітня

7.00 – Утреня

8.00, 10.00, 12.00 – Свята Літургія

17.30 – Вервиця

18.00 – Свята Літургія.

Записала Ольга Трач

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