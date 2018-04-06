Розклад святкових Богослужінь та освячення пасок у Катедрі
8 квітня християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Ісуса Христа. Подаємо час освячення великодніх кошиків та графік Великодніх Богослужінь у Катедральному Соборі.
Катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, Сагайдачного, 14
Велика Субота, Благовіщення, 7 квітня
7.00 – Свята Літургія Івана Золотоустого
8.00 – Свята Літургія Івана Золотоустого
10.15 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
14.00 – Посвячення Пасок
23.30 – Надгробне
Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 8 квітня
24.00 – Воскресна Утреня, Свята Літургія
6.00 – Воскресна Утреня
7.00 – Архиєрейська Свята Літургія
10.15 – Свята Літургія
13.00 – Свята Літургія
18.00 – Вечірня
Світлий Понеділок, 9 квітня
6.00 – Утреня
7.00, 8.00, 10.15, 13.00 – Свята Літургія
18.00 – Свята Літургія, Вечірня
Світлий Вівторок, 10 квітня
6.00 – Утреня
7.00, 8.00, 10.15, 13.00 – Свята Літургія
18.00 – Свята Літургія, Вечірня
Записала Ольга Трач
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