Розклад святкових Богослужінь та освячення пасок у Катедрі

06/04/2018 0
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8 квітня християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Ісуса Христа. Подаємо час освячення великодніх кошиків та графік Великодніх Богослужінь у Катедральному Соборі.

Катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, Сагайдачного, 14

Велика Субота, Благовіщення, 7 квітня

7.00 – Свята Літургія Івана Золотоустого

8.00 – Свята Літургія Івана Золотоустого

10.15 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого

14.00 – Посвячення Пасок

23.30 – Надгробне

Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 8 квітня

24.00 – Воскресна Утреня, Свята Літургія

6.00 – Воскресна Утреня

7.00 – Архиєрейська Свята Літургія

10.15 – Свята Літургія

13.00 – Свята Літургія

18.00 – Вечірня

Світлий Понеділок, 9 квітня

6.00 – Утреня

7.00, 8.00, 10.15, 13.00 – Свята Літургія

18.00 – Свята Літургія, Вечірня

Світлий Вівторок, 10 квітня

6.00 – Утреня

7.00, 8.00, 10.15, 13.00 – Свята Літургія

18.00 – Свята Літургія, Вечірня

Записала Ольга Трач

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