Розклад освячення пасок у Надставній церкві
06/04/2018 0
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Пасха – це не тільки найголовніше свято християн, але й найдавніше. Щороку дата його проведення різна. У 2018-му Великдень випав на 8 квітня. У суботу та неділю у храмах Тернополя правитимуть святкові богослужіння та освячуватимуть Великодні кошики.
Подаємо графік їх проведення в одному з найстаріших храмів Тернополя – Надставній церкві.
Храм Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква)
Субота, Благовіщення, 7 квітня
8.00 – Утреня
9.00, 11.00 – Служба Божа
З 13.00 і до вечора – Посвячення Пасок
Неділя, Воскресіння Христове, 8 квітня
6.00 – Воскресна Утреня. Повечір’я. Освячення Пасок
9.00 – Друга Служба Божа. Освячення Пасок
Понеділок-вівторок, 9,10 квітня
8.00 – Утреня.
9.00 – Служба Божа
11.00 – Друга Служба Божа
Записала Ольга Трач
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