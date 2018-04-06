Розклад освячення пасок у Надставній церкві

06/04/2018 Розмір тексту:

Пасха – це не тільки найголовніше свято християн, але й найдавніше. Щороку дата його проведення різна. У 2018-му Великдень випав на 8 квітня. У суботу та неділю у храмах Тернополя правитимуть святкові богослужіння та освячуватимуть Великодні кошики.

Подаємо графік їх проведення в одному з найстаріших храмів Тернополя – Надставній церкві.

Храм Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква)

Субота, Благовіщення, 7 квітня

8.00 – Утреня

9.00, 11.00 – Служба Божа

З 13.00 і до вечора – Посвячення Пасок

Неділя, Воскресіння Христове, 8 квітня

6.00 – Воскресна Утреня. Повечір’я. Освячення Пасок

9.00 – Друга Служба Божа. Освячення Пасок

Понеділок-вівторок, 9,10 квітня

8.00 – Утреня.

9.00 – Служба Божа

11.00 – Друга Служба Божа

Записала Ольга Трач

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