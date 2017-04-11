Розгул злочинності на Тернопільщині: у поліції оприлюднили шокуючу інформацію

11/04/2017 Розмір тексту:

Різкі тенденції росту злочинності спостерігають правоохоронці на Тернопільщині. У порівнянні з минулим роком кількість злочинів значно зросла. Зареєстровано чимало випадків незаконного володіння зброєю, крадіжок, шахрайств і навіть торгівлі людьми.

Цього року в області сталося 7 розбійних нападів, шість злочинів розкрито. Значно побільшало крадіжок. У поліції розповідають: частіше почали виносити майно з магазинів і красти у громадському транспорті.

«Мусимо констатувати, що кількість правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла, проте збільшилось і розкритих справ. За три місяці 2017 року в нас є ріст злочинності на 9,6% в порівнянні з 2016 роком, але цей ріст є завдяки розкритих латентних злочинів, які в минулому році не так розкривалися, як нам хотілося. З загальної кількості осіб, які притягувалися до відповідальності в нас чомусь така цифра вийшла 660 осіб було в минулому році притягнуто, і саме 660 в цьому році. Маємо такий дивний збіг по кількості злочинів», – відзначив начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Напередодні свят поліція просить жителів краю берегти свої квартири від крадіїв.

Софія Романська