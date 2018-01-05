Розбійники, що розмовляли російською, пограбували таксиста

05/01/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільщини розшукують трьох чоловіків, причетних до злочину на Чортківщині. Тріо невідомих зупинили в обласному центрі на автовокзалі таксі і замовили поїздку до Чорткова та назад.

Водій погодився. Проте, уже повертаючись до Тернополя, один з клієнтів попросив зупинитися, пише Досьє 102.

Чоловік послухався, а невідомі, погрожуючи розправою, забрали у нього гроші, два мобільних телефони і після цього втекли. Засоби зв’язку таксист знайшов через деякий час у лісосмузі. Суму збитків потерпілий оцінив в 1500 гривень.

Про подію водій повідомив у поліцію та описав нападників.

Прикмети розшукуваних:

Перший чоловік приблизно 35-40 років, середньої тілобудови, ростом біля 175 см. Був одягнутий у світло коричневу полотняну куртку без капюшона, сині джинси.

Другому невідомому на вигляд 35-40 років. Середньої тілобудови та зростом біля 170 см. Одягнутий у чорну шкіряну куртку без капюшона та чорні джинси. Зовні схожий на особу ромської національності.

Третій підозрюваний також 35-40 років, середньої тілобудова та зростом 170 см. Був одягнутий у чорну балонову куртку без капюшона, чорні джинси.

Усі троє, каже потерпілий, розмовляли суржиком та ламаною російською мовою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР із правовою кваліфікацією ч.2 ст. 186 КК України. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто бачив схожих людей, повідомляти на лінію “102″ або за номерами (03552) 2-12-45, (067)350-71-80 – чергова частина Чортківського відділу поліції, сектор кримінальної поліції – (097)176-96-16.