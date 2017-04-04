Розбійників, які підстрелили тернопільського валютника, кинули за грати

04/04/2017 0
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Тернопільським міськрайонним судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави до трьох осіб, які підозрюються у вчиненні розбійного нападу у Тернополі 30 березня 2017 року.

Про це повідомляє прес-службу прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, учасники розбою вирвали з рук жінки сумку з 5000 доларів США та стріляли в її чоловіка, котрий спробував за неї заступитись.

Зловмисники втекли з місця події на автомобілі «Mercedes-Benz Vito», та заблукали у одному із сіл Тернопільського району, де покинули авто.

Правоохоронці відшукали покинутий автомобіль у селищі міського типу Великі Бірки Тернопільського району та затримали трьох жителів нашої області, підозрюваних у скоєнні злочину за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).

 

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