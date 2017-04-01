Розбійний напад у Тернополі: бандити поцілили з пістолета у живіт жертві. ФОТО

01/04/2017 Розмір тексту:

Жіночу сумку в якій знаходилося п’ять тисяч доларів та кілька тисяч гривень та інша валюта викрали невідомі у тернополянки, погрожуючи їй зброєю. Інцидент трапився 30 березня близько 21:00.

За словами потерпілої, на момент розбійного нападу вона з співмешканцем перебувала в автомобілі марки “Renault Scenic”. В якийсь момент до транспорту підійшло двоє невідомих у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, змусили віддати сумку з грошима та почали тікати.

Наздогнати злодіїв тернополянам не вдалося, оскільки ті відстрілювалися та влучили у живіт співмешканця, а потім сіли у припаркований неподалік бус марки “Mercedes Vito” та поїхали.

Потерпілі запам’ятали, що транспорт-утікач був білого кольору з номерами польської реєстрації. Вони одразу зателефонували на лінію “102″.

Як каже заступник начальника, начальник кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух, правоохоронці одразу оголосили план “Перехват”, по тривозі були підняті усі оперативні служби та спецпідрозділ.

Утікачів помітили правоохоронці уже при виїзді з обласного центру. Вони мчали на великій швидкості з порушенням правил дорожнього руху. Працівники поліції почали переслідувати невідомих. Останні, заїхавши в одне з сіл, опинилися в “глухому кутку”, вискочили з транспорту і почали тікати в різні боки.

Номер на “Mercedes Vito” виявився краденим. Проте оперативникам вдалося встановити власника транспорту. Ним виявився житель Тернопільського району. Ці дані вивели поліцейських на слід зловмисників.

Степан Яцух розповів, що злочинці для конспірації користувалися і іншими престижними авто, такими як “Land Rover”, “Mercedes” преміум класу та “Iveko”. Їх вони залишили у встановлених місцях для подальшої втечі.

За кілька годин працівники поліції з’ясували місце, де перебувають підозрювані. Двох затримали близько четвертої ранку 31 березня, а основного організатора дещо пізніше. Саме він і координував хід злочину – у кожного було своє завдання: один за кермом, інший відстрілювався, а третій прикривав відхід. Керівник злочинного тріо – відбував покарання в місцях позбавлення волі за вбивство.

Усі троє чоловіків – міцної статури, заробляли на незаконному продажі паливно-мастильних матеріалів. В одному з автомобілів оперативники знайшли гроші, маски, рукавиці та набої. Наразі поліцейські шукають саму зброю, яку зловмисники використовували при нападі.

Усіх затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм інкримінують статтю 187 частина 2 ККУ – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм. Триває слідство.