Росіянин з Архангельська переїхав на Тернопільщину, бо його змушували іти воювати на Донбас. ВІДЕО

11/09/2018 Розмір тексту:

Служба безпеки України продовжує фіксувати свідчення безпосередньої причетності Російської Федерації до виникнення збройного конфлікту на Донбасі та окупації бойовиками окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це повдіомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Тридцятирічний уродженець Архангельська повідомив українським контррозвідникам подробиці свого перебування у російському військовому комісаріаті, під час якого офіцери ЗС РФ намагались залучити його до участі в бойових діях на території України. Після анексії Криму та початку активних військових дій на Донбасі, у червні 2014 року росіянина викликали у військкомат Архангельська, нібито для уточнення облікових даних. Зважаючи на військовий досвід, який він здобув під час чеченської військової кампанії, офіцери прямо запропонували резервісту підписати новий контракт із збройними силами РФ для участі у військових діях на Донбасі. Щоб переконати колишнього військового пристати на пропозицію, працівники військкомату обіцяли йому високе грошове забезпечення, матеріальну винагороду та майбутні військові відзнаки.

Як людина, яка категорично засуджує зовнішньополітичний курс Росії, чоловік відмовився від підписання контракту, хоча зауважує, що особисто знає значну кількість громадян РФ, які її прийняли та фактично ведуть війну на території України.

Саме через свої переконання росіянин у 2015 році виїхав з Російської Федерації на постійне проживання до України. Наразі він оселився на Тернопільщині, застерігаючи, що повернеться на батьківщину тільки після відновлення в ній конституційного ладу та демократичної форми правління.

Своє ім’я та обличчя росіянин просить не розкривати перед загалом, оскільки у Російській Федерації залишились його батьки та родичі, які можуть зазнати переслідування.

Управління СБУ в Тернопільській області закликає краян повідомляти відомі їм факти, які засвідчують збройну агресію Російської Федерації проти України, нелюдські умови утримання, фізичне насильство, катування і знущання над полоненими та ув’язненими, на гарячу телефонну лінію (0352) 52-90-00 або на електронну скриньку usbu_ter@ssu.gov.ua.