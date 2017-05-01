Росіянин накоїв біди на Тернопільщині. ФОТО

30/04/2017 Розмір тексту:

28 квітня біля 22:30 55-річний водій автомобіля «CADILLAC GMT», громадянин Російської Федерації, рухаючись автодорогою «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», в напрямку с.Ягільниця Чортківського р-ну, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «Fiat Scudo», під керуванням 33-річного жителя Заліщицького р-ну.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Fiat Scudo» отримав тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, забій головного мозку, забій грудної клітки живота, а 27-річна пасажирка цього ж транспортного засобу у вкрай важкому стані доставлена для надання медичної допомоги в місцеву лікарню із діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови, забій грудної клітки і живота, травма хребта, травматичний шок. На даний час медики борються за її життя.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.