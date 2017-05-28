Росіяни в шоці: у Тернополі з’явилася правильна карта України. ФОТО
28/05/2017 0
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У Тернополі встановили меморіальну дошку видатному географу, вченому та академіку Степану Рудницькому.
Особливо символічним на дошці є зображення карти України, на якій присутній лише український Крим, але й частина територій, які тимчасово належать окупантам – Російській Федерації, пише Місто.
Підпис до фото підтверджує: “А в нас в Тернополі знають як має виглядати справжня карта України!”.
Автор фото Андрій Кір.
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