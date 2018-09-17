Російський співак використав у своєму кліпі картини геніального художника з Тернопільщини, навіть не запитавши його. ВІДЕО

17/09/2018 Розмір тексту:

Виставка «Музика на полотні» відомого українського художника Івана Марчука, яка проходила торік у серпні у київському Центрі сучасного мистецтва М17 стала декорацією для музичного кліпу «Свобода или сладкий плен» російського співака грузинського походження Валерія Меладзе.

Фрагмент виставки «Музика на полотні» Івана Марчука в ЦСМ М17 / Фото: Володимир Штефан для artslooker.com

Тільки дозволу та навіть попередження про зйомки кліпу на фоні робіт Марчука, художник не отримував від представників Меладзе, що в свою чергу, може бути факт порушення права інтелектуальної власності. Також на офіційних сторінках співака, не має жодної інформації, що у відео-роботі було залучено мистецькі твори вищезгаданого автора, пише ukraineartnews.com.

Сам художник дізнавшись, що його експозиція закарбувалась в музичному кліпі не засмутився, але й водночас його збентежив той факт, що без жодних попереджень його твори було використано у зйомках.