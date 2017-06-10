Російський підприємець продає замок на Тернопільщині за мільйон доларів

09/06/2017 Розмір тексту:

Старовинний Ягільницький замок, який є історичною пам’яттю про місто Ягільниця і побудований ще в 1630-му році, продається за $ 960 тис. Його продає російський підприємець Олександр Потьомкін. Про це повідомляє “ТСН”.

Старовинне місто Ягільниця сьогодні розділене на два селища по руслу річки Черкаски – Ягільниця і Нагірянка. Замок знаходиться в нинішньому селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.

Замок був побудований польським шляхтичем Лянцокорнським, після нього маєтком володіли українські козаки й турки.

В XIX столітті замок придбали австрійці та облаштували в ньому тютюнову фабрику. У цей період оборонні бастіони і рови були зруйновані і засипані.

На початку 2000-х років маєток приватизував російський підприємець Олександр Потьомкін. Тепер він продає замок за $ 960 тис. Реалізацією займається Тернопільське агентство “Яворина”. Його представники повідомляють, що будівлею цікавилося вже чотири покупця. Серед них – два киянина, львів’янин і житель Луцька.

Мотиви для купівлі у всіх абсолютно різні – хтось хоче займатися бізнесом, хтось- купує замок для туризму, а хтось збирається облаштувати його під себе. У пріоритеті розвиток туристичного бізнесу, адже замок розташовується біля траси, на маршруті Кам’янець-Подільський – Хотин – Червоноград.

Площа Ягильницкого замку 14 тис м кв., це ділянка розміром близько 4,4 га.

В обласному управлінні туризму повідомляють, що продаж замку нічого не змінить в гіршу сторону. На даний момент жодних екскурсій до нього не водять, його тільки показують туристам з вулиці. А при продажу можливе поліпшення стану пам’ятки та відновлення історичного місця.