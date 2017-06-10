Російський підприємець продає замок на Тернопільщині за мільйон доларів
Старовинний Ягільницький замок, який є історичною пам’яттю про місто Ягільниця і побудований ще в 1630-му році, продається за $ 960 тис. Його продає російський підприємець Олександр Потьомкін. Про це повідомляє “ТСН”.
Старовинне місто Ягільниця сьогодні розділене на два селища по руслу річки Черкаски – Ягільниця і Нагірянка. Замок знаходиться в нинішньому селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.
Замок був побудований польським шляхтичем Лянцокорнським, після нього маєтком володіли українські козаки й турки.
В XIX столітті замок придбали австрійці та облаштували в ньому тютюнову фабрику. У цей період оборонні бастіони і рови були зруйновані і засипані.
На початку 2000-х років маєток приватизував російський підприємець Олександр Потьомкін. Тепер він продає замок за $ 960 тис. Реалізацією займається Тернопільське агентство “Яворина”. Його представники повідомляють, що будівлею цікавилося вже чотири покупця. Серед них – два киянина, львів’янин і житель Луцька.
Мотиви для купівлі у всіх абсолютно різні – хтось хоче займатися бізнесом, хтось- купує замок для туризму, а хтось збирається облаштувати його під себе. У пріоритеті розвиток туристичного бізнесу, адже замок розташовується біля траси, на маршруті Кам’янець-Подільський – Хотин – Червоноград.
Площа Ягильницкого замку 14 тис м кв., це ділянка розміром близько 4,4 га.
В обласному управлінні туризму повідомляють, що продаж замку нічого не змінить в гіршу сторону. На даний момент жодних екскурсій до нього не водять, його тільки показують туристам з вулиці. А при продажу можливе поліпшення стану пам’ятки та відновлення історичного місця.
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Коментарі (1)
norteks09/06/2017
Пане автор даної статті яку ви оцінку з географії мали в школі?Покажіть будь ласка на мапі трасу Кам”янець-Подільський-Хотин-Червоноград.