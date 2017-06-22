Російські спецслужби взялися за Тернопільщину. ВІДЕО

20/06/2017 Розмір тексту:

Контррозвідники з Тернопільщини продовжують фіксувати спроби російських спецслужб вербувати українських громадян та змушувати їх до співпраці.

Незважаючи на численні заяви керівництва Кремля про його непричетність до окупації Донбасу, спецслужби Росії розгорнули масштабний механізм кропіткого та цілеспрямованого збору розвідданих стосовно проведення в Україні антитерористичної операції, повідомляють у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Задля здобуття інформації стосовно прізвищ командирів, чисельності, озброєності та дислокації військових частин, що задіяні у проведенні АТО, російські прикордонники разом із співробітниками ФСБ заохочують перевізників до регулярного направлення у Росію нелегальних мігрантів з України, яких згодом самі ж затримують та допитують на кордоні. Таким чином, замість того щоб протидіяти нелегальній міграції, росіяни стимулюють її, використовуючи як засіб отримання від безправних мігрантів цінних розвідданих.

Один із мешканців Тернопільщини після повернення з Росії самостійно звернувся у регіональне управління СБУ та детально розповів контррозвідникам про те, як російські прикордонники та ФСБ-шники затримали його та намагалися завербувати для перевезення мігрантів з України.

Тернополянин тривалий час заробляв на життя перевезенням пасажирів та посилок за кордон, в тому числі й у Російську Федерацію. У 2016 році він погодився доправити у Санкт-Петербург групу місцевих заробітчан, які планували потрапити у Росію з території Білорусії, нелегально перетнувши кордон поза пунктом пропуску.

За кількасот метрів після російсько-білоруського кордону мікроавтобус з мігрантами затримали російські прикордонники. Вночі посеред лісу озброєні прикордонники почали виводити українців з авто по одному, нібито для складання протоколу про скоєння адміністративного правопорушення. Натомість, заробітчан відводили в сторону, де їх вже чекали офіцери ФСБ, які фактично проводили їх допити.

Водій розповідає, що ФСБ-шники абсолютно безцеремонно випитували у всіх затриманих чи були вони на Євромайдані, чи служили вони в АТО, чи знайомі вони особисто із учасниками бойових дій, а також багато інших аналогічних питань, абсолютно не пов’язаних із фактом їх затримання. Крім того, російські силовики намагалися схилити тернополянина повернутися на територію Білорусії, щоб провезти вже відомим водію маршрутом чергову групу нелегалів. У випадку згоди, українцеві обіцяли щедру винагороду та гарантії безперешкодного перетину україно-російського кордону в майбутньому.

Попри перебування під тиском озброєних військових, водій знайшов у собі сміливість відмовитися від співпраці з російською спецслужбою, в наслідок чого був беззастережно видворений на територію сусідньої Білорусії. Сьогодні ж тернополянин звертається до своїх краян із закликом уникати ситуацій, які можуть дозволити російським спецслужбам змушувати їх до державної зради, а навіть потрапивши у такі скрутні обставини, в жодному разі не «здавати» безпеку України.

В свою чергу, Служба безпеки наголошує, що громадянам України, яким довелося потрапити у подібні обставини, після повернення на Батьківщину слід невідкладно звертатися до органів СБУ і в жодному разі не виконувати злочинних завдань, до яких їх змушували представники інших держав.