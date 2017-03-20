Російське телебачення “прославило” Тернопільщину. ВІДЕО

20/03/2017 Розмір тексту:

На одному із московських телеканалів з’явився сюжет про те, що нібито житель Тернопілля привіз 90 кілограм наркотиків у Росію.

Так, за інформацією каналу «НТВ», російські поліцейські під час спецоперації «Піренейський злам» зупинили мікроавтобус із українськими номерами, водієм якого був житель Тернопільської області. Під час огляду салону автомобіля правоохоронці виявили 90 кілограмів наркотиків. Однак, чоловік розповів, що походження вантажу йому не відоме, пише Терен.