Роман Заставний звернувся до земляків, які вважають, що «это круто»

20/04/2018 Розмір тексту:

Помилку 80-річної давності можуть допустити сьогодні українці. Від цього громадян і владу застерігає народний депутат Роман Заставний. Передусім він звернувся до земляків, які досі вважають, що розмовляти російською «это круто».

20 квітня 1938 року в нашій країні прийняли постанову про обов’язкове вивчення російської мови в школах. Чи не відтоді й почалося масове поширення культури східного сусіда на наших теренах. Російська заполонила не тільки шкільну програму, а й свідомість українців.

«Відтак сьогодні, через майже сотню років знову гостро постало питання присутності цієї мови в нашій державі. Проблема двомовності зараз наряду із війною з московським ворогом, – наголошує Роман Заставний.

То ж варто заглянути і проаналізувати 80-річну історію України, щоб не допустити такої ж помилки із російською сьогодні. Особливо це треба зробити тим, хто вважає цю мову модною. Адже із наслідками доведеться жити не тільки нам, а й нашим дітям, внукам тощо».