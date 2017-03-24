Роман Заставний: “Верховна Рада затвердила зміни до е-декларування”

24/03/2017 Розмір тексту:

Верховна Рада затвердила зміни до електронного декларування, яким військових-контрактників та строковиків звільнено від обов’язку заповнювати електронні декларації.

Як зазначив представник партії «Народний фронт» Роман Заставний, вчорашня жвава дискусія у парламенті щодо цього питання була пов’язана з тим, що військовослужбовці в зоні АТО не мають змоги подавати електронні декларації.

«Це досить складно і практично неможливо, – зазначив в ефірі парламентського телеканалу «Рада» Роман Заставний. – Тим паче, що військовослужбовці, які задекларують майно, можуть мати певні загрози, оскільки такими даними може скористатися ворог. Зокрема впливати на родичів і так далі. Вважаю, прийняте рішення щодо обов’язкового декларування доходів сільських і селищних голів, депутатів нижчого рівня, керівників громадських організацій абсолютно правильне. Власники медіа, тобто кінцеві бенефіціари також повинні декларувати свої статки. Це було б чесно. Журналісти відносяться в нас до четвертої гілки влади, яка має серйозний вплив на громадську думку. Тут дуже важливо відслідковувати джерела походження фінансування каналів, радіо, паперових та інтернет-видань», – кінець цитати.