Роман Заставний розповів, на якому етапі очищення Тернопільського ставу
12/03/2018 0
Розмір тексту:
Очищати Тернопільський став взялися науковці та місцеві народні депутати. Парламентар з Тернополя Роман Заставний повідомив, що вже є напрацювання в цьому напрямку.
Ідею покращити екологію ставу втілюють спільно політики, громадські активісти та науковці.
«Проект по збереженні Тернопільського ставу, надіємося, буде фінансований і з Екологічного фонду», – сподівається Роман Заставний. «Чекаємо й створення Центру постійного моніторингу якості води і ситуації, пов’язаної із ставом».
За словами народного депутата, надалі хочуть створити кадастрову карту водних ресурсів Тернопільщини.
Відео ІНТБ
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...