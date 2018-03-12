Роман Заставний розповів, на якому етапі очищення Тернопільського ставу

12/03/2018 Розмір тексту:

Очищати Тернопільський став взялися науковці та місцеві народні депутати. Парламентар з Тернополя Роман Заставний повідомив, що вже є напрацювання в цьому напрямку.

Ідею покращити екологію ставу втілюють спільно політики, громадські активісти та науковці.

«Проект по збереженні Тернопільського ставу, надіємося, буде фінансований і з Екологічного фонду», – сподівається Роман Заставний. «Чекаємо й створення Центру постійного моніторингу якості води і ситуації, пов’язаної із ставом».

За словами народного депутата, надалі хочуть створити кадастрову карту водних ресурсів Тернопільщини.

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