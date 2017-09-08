Роман Заставний порівняв позицію Мінфіну з анекдотом

08/09/2017 Розмір тексту:

Якщо питання із нереєстрацією податкових накладних сьогодні не врегулюють, підприємці отримуватимуть їх у тестовому режимі. Такий варіант Мінфіну та фіскальній службі запропонував Комітет з питань податкової і митної політики Верховної Ради.

Член Комітету, народний депутат Роман Заставний повідомив, що в ході тривалої дискусії Міністерство фінансів було проти змін, пояснюючи це тим, що хоч частина підприємців й не отримує накладних, інша частина все ж одержує відшкодування ПДВ.

Це як в анекдоті: “Один пацієнт помер, а в решти по лікарні – температура підвищена. То середня температура хворих в лікарні нормальна – лікувати немає кого”, – порівнює Роман Заставний.

Відтак у тестовому режимі за пропозицією Комітету з питань податкової і митної політики накладні отримуватимуть до 1 січня 2018 року.