Роман Заставний отримав нагороду “Персона 2017 року”

31/12/2017 Розмір тексту:

В останньому числі грудня паперового видання “Номер один” опубліковано список людей, які найбільше доклалися до розвитку Тернопільської області впродовж року. Ці персони одержали унікальну нагороду “Персона №1” як свідчення того, що відтепер вони є прикладом для нашого суспільства. Серед інших нагороджено голову міжфракційного депутатського об`єднання “Тернопільщина” у Верховній Раді, народного депутата Романа Заставного.

“Роман Заставний і після завершення своєї каденції на посаді міського голови Тернополя надалі продовжує сприяти громаді обласного центру і краю, – пише газета “Номер один”. – Уже понад три роки він лобіює інтереси жителів Тернопільщини у Верховній Раді України. Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на чолі з Михайлом Джусом тривалий період добивався на державному рівні створення сучасної єдиної диспетчерської служби швидкої допомоги. І це стало можливим лише за сприяння народного обранця Романа Заставного, який добився від Фонду регіонального розвитку виділення на цю потребу 7,6 млн. грн. Завдяки цьому, дзвінки з мобільних надходять безпосередньо до бригад медпрацівників, а не через різні комутаційні пристрої. Щоби зекономити дорогоцінний для життя людини час, спрямовують до хворого найближчу за місцем фактичного перебування до нього карету швидкої.

Цю розробку в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка побувала на презентації оновленої диспетчерської служби в Тернополі та побачила її в дії, назвала найкращою серед нині діючих аналогів в Україні. Відрадно, що тендер для оснащення як самого центру, так і його працівників та карет швидкої допомоги сучасним сервером й усім мобільним електронним обладнанням здійснила тернопільська компанія. Тобто завдяки цьому, ТЦЕМДМД суттєво поліпшив якість надання невідкладної медичної допомоги жителям Тернополя і краю, а місцева фірма отримала та успішно використовує дороге замовлення. А це не лише вагомий внесок у галузь охорони здоров’я, а й потужне вливання в економіку Тернопілля”.