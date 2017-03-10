Роман Заставний: “Народний фронт” наполягає, аби Уряд припинив торгувати з “ДНР” та “ЛНР”

10/03/2017 Розмір тексту:

Кабінет Міністрів України повинен ухвалити рішення про припинення будь-якої торгівлі з окремими районами Донецької і Луганської областей (так зване ОРДЛО), окрім торгівлі стратегічними товарами. А ще – розробити план позбавлення української енергосистеми від залежності. За словами народного депутата Романа Заставного, такою є офіційна позиція фракції політичної партії «Народний фронт».

– Фракція «Народного фронту» наполягає, аби Уряд у найкоротші терміни ухвалив рішення про припинення будь-якої торгівлі з «ДНР» та «ЛНР», – наголосив учасник цієї фракції Роман Заставний. – Кабмін має затвердити перелік товарів, які можна возити через лінію розмежування – стратегічних товарів для енергетичної безпеки, які можуть купуватися виключно у підприємств, зареєстрованих в Україні.

Крім того, за словами народного депутата, варто ухвалити рішення про диверсифікацію критичного імпорту, як це робив свого часу Уряд Арсенія Яценюка. Як відомо, у 2015 році Україна перестала купувати газ у російського «Газпрому», уклала контракти про постачання вугілля з ПАР.

Водночас «Народний фронт» вимагає, аби активісти, які хочуть заблокувати переміщення вантажів до окупованих територій, не виходили за межі закону і не вдавалися до насильства. Не можна допустити провокацій, які будуть використані кремлівською пропагандою.