Роман Заставний: “Дякую кожному, хто не соромиться тернопільського походження”

15/02/2017 Розмір тексту:

Захід, спрямований на популяризацію Тернопільщини на всеукраїнському рівні, – «Благословенне Тернопілля», відбувся на високому рівні. У цьому переконаний голова міжфракційного об’єднання «Тернопільщина» у Верховній Раді, народний депутат Роман Заставний.

– Людей не об’єднує територія, людей об’єднує дух, тернопільський дух, який в нас є, – зазначив під час виступу в столичному «Українському домі» Роман Заставний. – Мені дуже приємно, що сьогодні під українським прапором ми прийшли сюди заради України, за майбутнє України. Бо дуже часто ми ділимося на різні табори, політичні уподобання. Сьогодні нас об’єднало тільки єдине – Тернопільщина. На сьогоднішній день Верховна Рада відрізняється від попередніх скликань тим, що в складі групи «Тернопільщина» є 15 депутатів, які з різних груп, фракцій об’єдналися заради Тернопільщини. Дякую кожному, хто сьогодні прийшов сюди, хто досягнув успіхів на життєвій ниві, хто не соромиться казати, що я з Мшанця, Бучача, Чорткова, Ланівців, Теребовлі, хто називає своє місце народження з гордістю і честю. Дай, Бог, доброго здоров’я, натхнення і процвітання нам всім і Тернопільщині.

Нагадаємо, презентація краю «Благословенне Тернопілля» відбулася 14 лютого в «Українському домі» в Києві. Захід такого рівня відбувся вперше, серед інших його відвідали понад десять послів країн світу, відомі науковці, фахівці з медицини, державні службовці.