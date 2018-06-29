Військові прокоментували аварію, в якій загинули двоє людей

29/06/2018 Розмір тексту:

Нагадаємо, 27 червня близько 17 год. в селі Озерна на Тернопільщині трапилася смертельна аварія за участю військового транспортного засобу та автомобіля «Нісан». Внаслідок аварії дві жінки з автомобіля «Нісан» загинули, дитина травмувалася, також травм зазнав військовослужбовець.

«Автомобіль належить військовій частині А3215. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє цивільних осіб, травмувались одна дитина і військовослужбовець. Зі слів очевидців, через несприятливі погодні умови цивільний автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся лоб у лоб з військовим автомобілем. Командування військової частини висловлює співчуття родині загиблим та близьким», – повідомив прес-офіцер окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

Як повідомило ГУ Нацполіції в області, за попередньою інформацією, водій Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. У результаті удару дві жінки загинули. П’ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні. Один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці. Інших військових оглядають лікарі. Остаточну причину аварії обіцяють повідомити після завершення розслідування.

Софія Романська

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