Родини героїв Небесної сотні з’їдуться на Всеукраїнську прощу до Зарваниці

17/05/2017 Розмір тексту:

Упродовж трьох днів, з 19 по 21 травня в Тернопільській області перебуватиме близько 150 членів родин Героїв Небесної Сотні з усієї України. Ця акція має символічну назву «Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні».

Ініціаторами проведення заходу стали громадська організація родин Героїв Небесної Сотні та Тернопільська обласна державна адміністрація.

Як повідомив начальник Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, за час перебування на Тернопіллі близькі наших Героїв помоляться за душі своїх рідних у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця Теребовлянського району. Також учасники прощі відвідають музей Патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість, побувають у Збаразькому замку та місті Бучачі.

Родини загиблих на Майдані покладуть квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні у Тернополі та візьмуть участь у заходах з нагоди відзначення Дня Героїв та вшанування пам’яті жертв політичних репресій.