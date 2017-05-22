Родини героїв Небесної сотні з різних куточків України взяли участь у прощі до Зарваниці

22/05/2017 Розмір тексту:

Понад 160 родин загиблих героїв Небесної сотні з’їхалися з різних регіонів України на Всеукраїнську прощу до Зарваниці. Вони відвідали родини загиблих героїв з нашого краю, а також побували у музеї Патріарха Йосипа Сліпого у селі Заздрість і в Збаразькому замку.

Всеукраїнська проща родин героїв Небесної Сотні на Тернопільщині відбувається вперше. Ініціатива її проведення належить громадській організації «Родина героїв Небесної Сотні».

«Тернопільська область втратила шість героїв: Тараса Слободяна, Олександра Капіноса, Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Ігоря Костенка, Василя Мойсея. Ми не маємо морального права забути їхній подвиг. Вони віддали своє життя за майбутнє України, і цим вони назавжди змінили свою історію нашої країни. Шанувати їхні імена, пам’ятати про подвиг – це обов’язок кожного українця. А метою організації – є об’єднання родин героїв», – відзначив громадський активіст Ігор Гурик.

Владика Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії Василій Семенюк закликав жителів Тернопільщини підтримувати родин загиблих героїв.

Софія Романська